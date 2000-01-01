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Холестерин почти не способен провоцировать атеросклероз | Фото:15.10 21:30   MIGnews.com

Холестерин почти не способен провоцировать атеросклероз

Главной причиной развития атеросклероза оказалось нарушение нормального кровоснабжения стенок сосудов.

К такому выводу пришел немецкий кардиохирург Аксель Хаверих.

Развиваться оно способно на фоне воспалительных процессов, включая обычный грипп.
Атеросклероз – хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, характеризующееся сужением артерий и признанной одной из главных причин инсульта и инфаркта. Большинство медиков связывает эту проблему с накоплением холестериновых бляшек в сосудах. Однако, как уверяют специалисты, холестерин способен спровоцировать атеросклероз лишь у пациентов, столкнувшихся с врожденным липидным обменом.

Немецкий специалисты полагает, что рассматривать состояние следует как заболевание микрососудов, а не артерий, поскольку последние поражаются позже. Профилактика недуга может включать прививки от гриппа, снижение объема брюшного жира, физнагрузки и здоровое питание.


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