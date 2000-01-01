Холестерин почти не способен провоцировать атеросклероз
Главной причиной развития атеросклероза оказалось нарушение нормального кровоснабжения стенок сосудов.
К такому выводу пришел немецкий кардиохирург Аксель Хаверих.
Развиваться оно способно на фоне воспалительных процессов, включая обычный грипп.
Атеросклероз – хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, характеризующееся сужением артерий и признанной одной из главных причин инсульта и инфаркта. Большинство медиков связывает эту проблему с накоплением холестериновых бляшек в сосудах. Однако, как уверяют специалисты, холестерин способен спровоцировать атеросклероз лишь у пациентов, столкнувшихся с врожденным липидным обменом.
Немецкий специалисты полагает, что рассматривать состояние следует как заболевание микрососудов, а не артерий, поскольку последние поражаются позже. Профилактика недуга может включать прививки от гриппа, снижение объема брюшного жира, физнагрузки и здоровое питание.