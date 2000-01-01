15.10 16:20 MIGnews.com

Медики доказали вред от жевательной резинки

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Регулярное употребление жевательной резинки, конфет и других популярных продуктов питания может спровоцировать дисфункцию клеток тонкого кишечника, в результате которой те не смогут усваивать питательные вещества и качественно выполнять функции иммунологической защиты.К такому выводу пришли специалисты Бирмингемского университета, статья по которой опубликована в журнале NanoImpact.Диоксид титана (E171, титановые белила) – пищевая добавка, которую используют в качестве красителя для жевательной резинки, конфет, хлебобулочных изделий и других популярных продуктов питания.Ученые подвергли культуру клеток тонкого кишечника четырехчасовому воздействию наночастиц диоксида титана, имитируя однократный прием окрашенной пищи и ее регулярное употребление (три раза в течение пяти дней).Однократная экспозиция не оказала большого влияния на клетки кишечника, но хроническое воздействие диоксида титана уменьшило количество абсорбтивных выступов на их поверхности. Это связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания некоторых питательных веществ – железа, цинка и жирных кислот.Регулярное употребление наночастиц диоксида титана связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания железа, цинка и жирных кислот."Оксид титана – популярная пищевая добавка, люди едят его много и долго. Не волнуйтесь, он вас не убьет. Но о некоторых его эффектах знать все же не помешает. Наночастицы титановых белил изменяют функции тонкого кишечника. Чтобы уменьшить их влияние, нужно избегать обработанных пищевых продуктов, в особенности – жвачек и конфет", – считает соавтор статьи Гретхен Малер.По его словам, диоксид титана считается безопасным красителем, а его попадание внутрь организма практически неизбежно. Инертный нерастворимый материал обычно используется в производстве красок, бумаги, пластмасс, мыла и косметики. Он также является активным ингредиентом в минеральной основе солнцезащитных кремов и блокирует ультрафиолетовый свет.В пищеварительную систему титановые белила попадают через зубные пасты, сахарную пудру, обезжиренное молоко, конфеты и жевательную резинку. Ученые из Университета штата Аризона в 2012 году протестировали 89 популярных пищевых продуктов и обнаружили, что все они содержат диоксид титана.