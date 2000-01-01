16.10 02:28 MIGnews.com

Сладость и горечь диабета

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Эпидемия сахарного диабета захватывает планету, но и наше оружие против неё становится все более совершенным. На конференции Американской ассоциации по борьбе с сахарным диабетом (ADA) были представлены оптимистичные данные об эффективности новых инсулинов и комбинированной терапии (в том числе и для лечения диабета 1 типа) и о технологиях, приближающих нас к созданию искусственной поджелудочной железы. Но также были озвучены тревожные данные: сегодня в мире сахарным диабетом страдает 400 миллионов человек.Журналист Орен Розенштейн, побывавший на конференции по приглашению компании «Санофи», утверждает, что наше время весьма благоприятно для больных диабетом. Конечно, рост распространенности этого заболевания пугает, но мы заметно продвинулись в его лечении. В последние годы были открыты новые механизмы, влияющие на количество сахара в нашем организме, что позволяет диабетикам добиваться лучшей компенсации своего заболевания.В своей статье для приложения "Зманим Бриим" к газете "Едиот Ахронот" Орен Розенштейн пишет, что в настоящее время в сфере лечения диабета происходит революция, недавно перевернувшая область онкологии: если раньше пациентам всегда назначали один препарат, то сегодня многочисленные исследования занимаются изучением эффективности «коктейлей» из нескольких лекарств. Результаты очень обнадеживают, так что в ближайшем будущем лечение диабета скорее всего будет включать одну инъекцию и одну таблетку, которые содержат целый комплекс средств: современный инсулин; GLP1 – гормон, снижающий уровень сахара в крови; ингибиторы белков SGLT, помогающие выводить сахар с мочой, и давно известный эффективный препарат метформин. Возможны и другие сочетания, в зависимости от потребностей пациентов.Почему они не используются уже сейчас? Потому что исследования занимают много времени и дорого стоят. «Нет сомнений, что будущее – за «коктейлями», - говорит профессор Наим Шахада, президент Израильского общества борьбы с сахарным диабетом. – В последнее время мы видим попытки соединить инсулин и гормон GLP1. Это такие препараты, как Suliqua (Суликва) и Xultophy (Ксултофи), которые помогают достичь компенсации диабета лучше любого лекарства в отдельности.Более того, переход с двух инъекций в день на одну значительно увеличивает готовность пациентов лечиться, что имеет решающее значение».Какие же лекарства помогут бороться с сахарным диабетом в будущем?На конференции ADA в Орландо были представлены самые важные исследования и разработки в этой области, касающиеся как уже существующих лекарств, так и методов терапии и препаратов в стадии разработки. Речь шла также об открытии связи между диабетом и родственными ему заболеваниями, прежде всего – сердечно-сосудистыми, и о способах решения этого сложного клубка проблем.Лидерами рынка базальных инсулинов сегодня являются Toujeo (Тужео) компании «Санофи» и Degludec (Деглудек) от «Ново Нордиск». По инициативе «Санофи» впервые было проведено исследование, сравнивающее два этих препарата.Профессор Элис Чен из университета Торонто рассказала, что в эксперименте участвовало 156 медицинских центров в 16 странах и около 920 пациентов, половина из которых получала Тужео, а вторая половина – Деглудек. К началу эксперимента все больные около 10 лет страдали декомпенсированным сахарным диабетом 2 типа, а индекс A1C у них составлял в среднем 8,5% (он отражает уровень сахара в крови в течение 3 месяцев, предшествующих анализу). Обе группы на протяжении 24 недель получали инсулин в дозировке, рекомендованной компаниями-производителями. В результате A1C у всех участников снизился до нормы за 12 недель и сохранялся таким до конца исследования. Отличие состояло только в количестве случаев гипогликемии в течение тех же двенадцати недель, в период, когда дозировки инсулина постепенно повышались. Резкое падение уровня сахара отмечалось лишь у 7,8% получавших Тужео и у 11,7% пациентов, использовавших Деглудек.Важно отметить, что гипогликемия – это то, чего боятся все диабетики: если уровень сахара опускается ниже критической точки, они чувствуют себя очень плохо и нуждаются в срочной помощи. В особо тяжелых случаях возможен летальный исход.Базальные инсулины, которые высвобождаются в организме постепенно, существенно сократили количество таких критических падений, происходивших главным образом ночью из-за продолжительного голодания, но гипогликемия по-прежнему остается главной проблемой, которую пытаются решить фармкомпании.Профессор Шахада назвал общие свойства этих препаратов: «Речь идет о новом поколении средств, об инсулинах с двумя огромными достоинствами: гибкость времени введения – это значит, что инъекции не нужно делать точно в одно и то же время каждый день; и значительное снижение риска гипогликемии. Из этого проистекают другие их преимущества: лучшая компенсация диабета без опасности для пациентов. Это первое в мире исследование, сравнивающее два данных препарата, и оно оказалось очень вдохновляющим с точки зрения метаболического баланса и изменения веса тела вследствие использования инсулина. Оба эти лекарства демонстрируют огромное статистическое преимущество перед прежними базальными инсулинами».Какие еще открытия были обнародованы на этом конгрессе?«Длительное исследование под названием TEDDY, которое изучало детей с диабетом 1-го типа и их семьи, обнаружило, что наличие у матери диабета первого типа не имеет значения для риска развития этого заболевания у ее детей. А вот болезнь отца – имеет, - рассказывает профессор Наим Шахада. – В прошлом думали, что питание матери во время беременности влияет на возникновение диабета 1 типа у детей, а теперь выяснили, что это неверно. Считалось также, что уровень витамина D и Омега-3 у матери отражается на опасности заболевания, но сейчас доказано, что и это не так».А что тогда влияет? Познакомьтесь с теорией «избыточной гигиены». По словам проф. Шахады, рост распространенности сахарного диабета 1 типа (который является аутоиммунным заболеванием) у детей происходит из-за создания для них чересчур стерильных условий. Профессор наблюдает это и в своей лаборатории: мыши, обитающие в грязных вольерах, не болеют. А те, которые живут в стерильных условиях, болеют. Короче говоря, если младенец ползает по детской площадке и лижет землю, вероятно, это пойдет ему на пользу в долгосрочной перспективе.Еще один представитель Израиля на конференции, доктор Анджелина Дубински - старший врач больничной кассы «Клалит», специалист по лечению сахарного диабета, очень заинтересовалась разработками препарата Sotagliflozin, который влияет на механизмы выведения сахара с мочой.На рынке уже существуют эффективные таблетки с таким действием, они воздействуют на рецепторы типа SGLT2, которые находятся в почках и заставляют сахар выходить с мочой. Первоначально они предназначались для больных диабетом 2 типа, но исследование одного из средств, Forxiga, показало, что в комплексе с инсулином, оно также способствует компенсации диабета 1 типа. А новый препарат Sotagliflozin — это шаг вперед, по мнению д-р Дубински, поскольку он воздействует на рецепторы SGLT2 и одновременно - на SGLT1, находящиеся не только в почках, но и в сердце. Первые эксперименты показывают, что он работает лучше своих предшественников.Доктор Дубински объясняет, что новые лекарства влияют не только на сам диабет, но и на вызываемые им проблемы. Средства, воздействующие на SGLT2, уменьшают число сердечных приступов на 38%. А препараты GLP1 – на 18%. К тому же они помогают снизить вес. Сейчас выясняется, что лекарство Praluent, предназначенное для снижения уровня холестерина в крови у пациентов, которым не помогают статины, существенно снижает риск повторного сердечного приступа у диабетиков.На конференции ADA было представлено и несколько перспективных технологических новинок: например, имплант для мониторинга уровня сахара в крови Eversense XL Continuous, который полгода может находиться в теле без замены. А компания Omnipod продемонстрировала контрольный прибор Dash, считывающий данные с импланта и сообщающий пациенту, какую дозу инсулина следует ввести, и систему Horizonn, которая объединяет в себе имплант, контрольный блок и инсулиновую помпу. Эти устройства пока еще находятся на этапе разработки, и не все их проблемы решены, но с выходом на рынок они значительно упростят жизнь многих больных диабетом.