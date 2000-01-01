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COVID-19: Германия резко ослабила пограничный контроль 15.06 09:50   MIGnews.com

COVID-19: Германия резко ослабила пограничный контроль

Германия в ночь на понедельник, 15 июня, отменила пограничный полицейский контроль с соседними странами, который ввели в середине марта из-за распространения смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

За все время пандемии полиция отказала во въезде в ФРГ в 196 тысячах случаев, сообщает Deutsche Welle.

Отныне жители соседних стран смогут пересекать границу без важной причины. Впрочем, все еще остается контроль на границе с Австрией, который ввели ранее с целью противодействия нелегальной миграции.

Кроме того, с 15 июня МИД Германии отменяет рекомендации по отказу от поездок в 26 стран ЕС и в Великобританию, Швейцарию, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию, входящих в Шенгенскую зону. В то же время эти оговорки продлены до конца августа для более чем 160 стран мира.


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