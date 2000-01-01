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В Израиле провели операцию на сердце сирийского младенца 15.06 09:26   MIGnews.com

В Израиле провели операцию на сердце сирийского младенца

В воскресенье, 14 июня, израильские врачи успешно провели первую из трех сложнейших операций на сердце новорожденного сирийского младенца.

Об этом в комментарии интернет-изданию The Times of Israel рассказал глава Международного кардиологического центра в детской больнице Шибы Ален Серраф.

По его словам, младенец со своим отцом прибыл в Израиль из Кипра, где они имеют статус беженца. Ребенок родился с редким врожденным дефектом – гипопластическим синдромом левого желудочка сердца. Болезнь приводит к плохому кровообращению. Если не обращать на это внимания, осложнения могут привести к смерти.


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