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Израиль договаривается с Moderna о поставке вакцины 15.06 08:09   MIGnews.com

Израиль договаривается с Moderna о поставке вакцины

Израиль близок к подписанию соглашения с бостонской компанией Moderna о закупке вакцины от смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Уточняется, что в ближайшие дни будет подписан договор, позволяющий Израилю получить первую партию вакцины. Ранее Moderna объявила о том, что приступает к третьему этапу испытаний лекарства от коронавируса.

Последний этап исследований позволит ученым выяснить, является ли вакцина эффективной для предотвращения COVID-19, а также может ли она предотвратить заражение. Эксперименты были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Они проводятся в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США (NIH).

Moderna получила 483 миллионов долларов из государственного бюджета. 18 мая компания объявила, что препарат mRNA-1273 прошел первые испытания на людях и продемонстрировал высокую эффективность.

45 пациентам были введены по 25, 100 и 250 миллиграммов экспериментального препарата. После вторичной инъекции у тех, кто получил дозы по 25 и 100 миллиграммов были обнаружены антитела – в количествах, превосходящих естественные, полученные в результате перенесенной болезни.

Если препарат окажется эффективным, компания будет производить от 500 млн до миллиарда доз в год.


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