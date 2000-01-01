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Садецки: мы не знаем, где и как распространяется COVID-19 | Фото:15.06 21:57   MIGnews.com

Минздрав: мы не знаем, где и как распространяется COVID-19

Власти Израиля на самом деле понятия не имеют о том, как и где распространяется смертоносный китайский коронавирус COVID-19.

Такое заявление 15 июня сделала глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки, передает "Кан".

"Прямо сейчас у нас нет маркеров для выявления того, кто распространяется вирус, как мы это делали в начале. Мы не знаем, где нам нужно быть особенно осторожными, где нужно проводить больше тестов – и в этом вся проблема", – сказала она.

По словам Садецки, рост количества зараженных зафиксирован по всей стране. Однако ситуация пока что не вышла из-под контроля.

"Болезнь распространяется медленнее, чем раньше, потому что мы узнали кое-что. Однако наши возможности по выявлению коронавируса хуже, чем ранее. Это меня беспокоит. Если мы не остановим вирус, он продолжит распространяться", – констатировала она.


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