15.06 10:37 MIGnews.com

В Тель-Авиве - в два раза больше зараженных

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Национальный Центр Информации и Знаний о Коронавирусе, подразделение военной разведки ЦАХАЛа, опубликовал тревожную статистику масштабов заражения в Тель-Авиве.По данным центра, на настоящий момент в Тель-Авиве находится 400 активных носителей болезни, из них 140- иностранные рабочие. 29% носителей - в возрасте 0-9 лет, 47% - в возрасте 20-49 лет, 13% - в возрасте 50-69 лет и 2% - в возрасте старше 70 лет.По данным ЦАХАЛа, районы с наибольшей концентрацией зараженных - центр Яффо, кварталы Аджами и Гиват Алия, Ха-Тиква , Левински и район Центральной Автобусной Станции.Также замечено, что большинство новых носителей заразились от членов семьи, 9% - в школах, 5% - в зонах отдыха и 3% - на рабочем месте.Вчера в Израиле было проведено 8744 теста - значительно меньше, чем на прошлой неделе, когда проводилось по 12-17 тысяч тестов. 129 человек дали позитивную реакцию на коронавирус. Это - 1,4% от проверенных, что коррелирует с данными прошлой неделе (1,2%).В свете распространения вируса ЦАХАЛ рекомендует ограничить массовые мероприятия и не допускать участия в них более 250 человек. Также рекомендуется усилить наблюдение за соблюдением инструкций - в особенности, ношения масок в закрытых помещениях и при большом скоплении людей. Армия указывает на необходимость улучшения работу по выявлению и пресечению цепочек заражения.