16.04 02:37 MIGnews.com

У виагры обнаружили необычный побочный эффект

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Весьма необычный побочный эффект Виагры обнаружили американские ученые из университета Августы (штат Джорджия).Как сообщает Science Alert, изучая воздействие основного компонента лекарства – вещества силденафил – на мышей, они обратили внимание на то, что небольшая доза препарата наполовину снижает риск развития колоректального рака. Оказалось, что ежедневная доза Виагры приводит к уменьшению образования полипов в толстой кишке лабораторных животных.Авторы объясняют это тем, что силденафил стимулирует синтез циклического гуанозинмонофосфата, который играет важную роль в строительстве мембран эпителиальных клеток кишечника.В то же время для борьбы с уже образовавшимися полипами силденафил оказался бесполезным. Поэтому ученые считают Виагру стоящим средством лишь для профилактики рака.В дальнейшем они планируют детальнее исследовать влияние этого вещества на человеческий организм.