18.03 00:27 MIGnews.com

Рак легких - различные характеристики одного заболевания











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Если у пациента диагностирован рак легкого, это не означает, что лечение будет одинаковым в каждой конкретной ситуации. Современная медицина адаптирована к конкретным показаниям каждого пациента, специфическим свойствам его опухоли. Врачи определяют генетические мутации организма, с целью дифференцирования путей лечения заболевания.В принципе, рак является группой заболеваний, которые имеют одну общую основу - неконтролируемую пролиферацию клеток в организме. Почти в каждом органе человеческого тела может развиваться раковая опухоль. В Израиле наиболее распространенными являются рак легких, рак молочной железы, толстой кишки и простаты.В прошлом рак характеризовали в соответствии с его локализацией в организме, например: рак молочной железы, рак легких и т. д. Однако, сегодня мы знаем, что за каждой из патологий конкретного органа скрыт ряд заболеваний, имеющих, наряду с общими признаками, свои уникальные особенности.По мере расширения исследований, с расщеплением человеческого генома, ученые поняли, что различия между раковыми опухолями обусловлены генетической нагрузкой и именно эти особенности новообразований определяют темпы их роста, то на какое лечение они реагирует, а на какое - нет. В настоящее время известно, например, что термин «рак легких» подразумевает многие виды злокачественных опухолей с различными геномными мутациями, характеризующими разнообразные типы болезни.Соответственно, сегодня у врачей появилась возможность применять различные способы лечения, в зависимости от свойств каждой конкретной опухоли. Подобно костюму, сшитому по размеру покупателя, самые современные медицинские процедуры подобраны по характеристикам определенной опухоли.Доктор Ронен Бреннер, директор Института онкологии больницы Вольфсон, объясняет, что именно это то самое будущее, к которому шагает современная медицина. «Онкологические заболевания по-прежнему делятся на основные группы в соответствии с органом-источником, но в этих группах мы идентифицируем подтипы заболевания, которые можно определить посредством выяснения генетических механизмов образования опухоли и назначить для каждого из них соответствующее лечение.Исследователи выделяют генетические механизмы, способствующие распространению и прогрессу ракового заболевания. Как только такой механизм обнаружен, для воспрепятствования ему разрабатывается лекарство, немедленно присоединяющееся к растущему арсеналу лекарственных препаратов, многие из них уже находятся в корзине здравоохранения».Индивидуально подобранное лечение рака основано на генетике опухоли. Врачи используют инновационные тесты, которые отображают геномную структуру опухоли, особенно ее характерные мутации. Ряд компаний сегодня предлагает тесты такого типа с различным масштабом определительных характеристик и, соответственно, с различными диагностическими возможностями. В этом числе компания Foundation Medicine, занимающаяся маркетингом теста FoundationOne. Он считается наиболее масштабным, дающим наиболее обширную информацию. Cancer Hope, Progenetics и Oncotest, каждый из тестов представляет анализ с различным багажом характеристик.Информация, полученная в результате таких тестов, позволяет врачам предлагать каждому пациенту наиболее подходящее лечение конкретно для него, благодаря идентификации специфических мутаций опухоли. Терапевтические рекомендации этих тестов часто показывают, что лечение лекарством, излечивающим рак другого типа, эффективно воздействует на тестируемую опухоль, поскольку их объединяет одинаковая мутация.Foundation One проводит клинические исследования теста во всем мире. В них тестируемый препарат направлен на конкретную генетическую мутацию, идентифицированную у конкретного пациента и на основании этого компания рекомендует ему присоединиться к этому исследованию.Эти инновационные тесты изменили лицо медицины. В онкологическом отделении находятся рядом два пациента с одним и тем же диагнозом «рак легких», но каждый из них получает свое лечение. Распространенность рака легкого и накопленная информация о нем сделали его образцом персонализированной медицины в области онкологии. Доктор Бреннер уточняет: «Лечение рака легких имеет наибольшую динамику в этой области. Нам удалось выявить множество мутаций и мы разработали много лекарств, подавляющих основные механизмы заболевания».Традиционное лечение рака легких включает, в большинстве случаев, лучевую терапию и химиотерапию. Их основным недостатком является то, что они поражают все делящиеся клетки организма, а не только опухолевые. Сегодня у врачей есть новые целевые терапевтические меры, которые уникальны по способности специфически нацеливаться на опухолевые клетки с гораздо меньшим поражением здоровых клеток.Эти методы лечения основаны на так называемых «фокусированных на мишени» лекарствах или биологических препаратах и четко основаны на генетических характеристиках заболевания и уникальных мутациях опухоли. Многие раковые больные в Израиле и во всем мире получают лекарственные препараты такого типа и достигают впечатляющих результатов.«Если у пациента выявлена мутация, являющаяся индикацией для биологического лечения - он может получить инновационное лечение, продлевающее и значительно улучшающее качество его жизни», - добавляет д-р Бреннер. «Во многих случаях, если не провести анализ, мы этого не узнаем и не сможем подобрать лекарство.shutterstockВ нашем отделении есть пациенты, все они поступили с диагнозом «рак легкого», прошли тесты такого типа и у некоторых из них обнаружили целевые мутации приводящие к образованию опухоли. Против этих мутаций мы действуем и, благодаря генетическому тесту, подбираем для них известные лекарства. Наблюдаются положительные реакции.Не зная о существовании конкретной мутации, мы бы дали пациенту химиотерапию, такую ​​же, какую получает его сосед по палате. Сегодня мы можем дать ему целевое биологическое лечение, гораздо более эффективное и намного менее токсичное».Многие из целевых методов лечения уже включены в корзину здравоохранения в Израиле, а отдельные еще нет. Некоторые генетические тесты включены, а есть такие, которые зависят от частного финансирования или страхования.На передней линии инновационного терапевтического фронта борьбы с раком в целом, и раком легких в частности, стоит иммунотерапия, использующая иммунную систему пациента для борьбы с заболеванием. Ученые обнаружили, что рак может развиваться в организме, потому что он уклоняется от защиты иммунной системы пациента, предназначение которой - действовать против него. Иммунотерапия фактически нейтрализует противодействие опухоли, делая ее уязвимой для иммунной системы и поддерживая борьбу с мутацией. Сегодня происходят значительные прорывы в иммунотерапии при лечении различных видов рака.«Иммунотерапия в принципе включает препараты, которые не воздействуют непосредственно на опухоль, - добавляет доктор Бреннер: - они помогают иммунной системе и фактически устраняют занавес, которым опухоль способна закрыться от нее, побуждая иммунитет атаковать опухоль.Основным заболеванием, при лечении которого применяется иммунотерапия, является меланома, но сегодня иммунотерапия предоставляется и при других заболеваниях, таких как рак легких. В этой области она уже одобрена и находится в корзине здравоохранения. «Генетические тесты, кстати, также могут предоставить нам информацию об эффективности иммунотерапии для конкретной опухоли пациента. Получить информацию о его шансах на эффект».Прогресс исследовательских и медицинских данных, развитие технологий, представляют врачам новые инструменты для борьбы с онкологическими заболеваниями. По мере развития технологии возникают новые цели. Во всем мире действуют сотни и тысячи лабораторий, внимательно изучающих механизмы активности опухолей, пытающихся разработать все больше лекарств и методов лечения.shutterstockВ заключение доктор Бреннер добавляет с осторожным оптимизмом: “Ежедневно, вновь и вновь меня поражают большие изменения в области онкологии. И тот факт, что пациенты, которые несколько лет назад не имели подходящих для них методов лечения, теперь получают лечение, которое может значительно продлить их жизнь и улучшить ее качество невероятным образом, по сравнению с тем, что было в прошлом. Пациенты, которые ранее страдали тяжелым функциональным расстройством, реально могут вернуться к нормальной деятельности. Арсенал лекарственных препаратов растет. В настоящее время разрабатываются новые препараты и мы приветствуем эту динамику, она вызывает оптимизм в отношении будущего».*** Статья была написана в сотрудничестве с главой представительства FoundationOne, и предлагается читателям как маркетинговый контент.