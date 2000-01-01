15.02 19:54 MIGnews.com

Медики рассказали, как распознать алкоголика

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 140 миллионов алкозависимых, большинство которых не получают необходимого лечения.Медики рассказали несколько очевидных признаков, что человек злоупотребляет алкоголем.Праздники только с алкоголемЕсли Новый год, День рождения, 8 марта и прочие праздники немыслимы для человека без употребления алкоголя, это повод задуматься.Чаще всего это не ограничивается одним бокалом. Нездоровое стремление отмечать все праздники спиртным может указывать на то, что человек находится на ранней стадии алкоголизма.Лучший собутыльник — он самСамый явный звоночек — когда человек может напиться в полном одиночестве. Не зря говорят, что алкоголизм проявляется, когда кто-то начинает пить один.Человек может мотивировать это чем угодно, но чаще отговорка звучит как "меня никто не понимает", или "у меня проблемы в жизни".Хочется больше и большеПосле того, как алкоголик выпивает один бокал спиртного и чувствует легкое опьянение, он не может остановиться. Им нужно больше и больше. Обычный человек может себя контролировать, и, в случае, если он собирался выпить немного, то столько он и выпьет.В иной ситуации пора ставить диагноз. В наркологии такое поведение называют «утратой контроля над выпитым».Неадекватное поведениеЕсли человек не в первый раз напивается до неадекватного состояния, ему пора завязывать со спиртным. Поведение может проявляться в любой форме: агрессия, излишнее дружелюбие к незнакомцам, раскованность.Человек может приставать к незнакомым людям, кричать и сопротивляться, если его попытаются привести в чувства.Тяжелое похмельеЕсли вы заметили, что на утро после принятия алкоголя с каждым разом становится хуже и хуже, необходимо сократить количество употребляемого спиртного. Самый плохой знак — человек не может выйти на работу после вечеринки.Так начинает развиваться абсистентный синдром. Признаки алкоголизма могут проявиться и во внешности: появляются отеки, мешки под глазами, ожирение и пивной живот.