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Ученые: после смерти некоторые гены остаются активными | Фото:16.02 02:22   MIGnews.com

Ученые: после смерти некоторые гены остаются активными

Даже после смерти человека его гены продолжают функционировать.

К такому выводу пришла группа ученых из Барселонского института науки и техники.

Результаты исследования опубликованы в четверг, 15 февраля в журнале Nature Communications.

Ученые провели анализ результатов вскрытия и установили, что после смерти человека некоторые гены могут проявлять большую активность, нежели при жизни. Так, данные результаты могут быть полезны для проведения судмедэкспертиз.

По словам специалистов, данное открытие очень важно для исследования внутренней работы человеческого организма. Однако, остается не совсем ясным, как посмертный генетический материал может указывать на происходящее в организме при жизни.

"Несмотря на это, гены в ДНК даже после смерти человека продолжают быть активними", - утверждает профессор Родерик Гиго из Барселонского института науки и техники.

"Мы ожидали, что со смертью человека происходит распад активности генов. Однако все происходит иначе – некоторые виды генов активизируются в течение 24 часов после смерти", - пояснил он. Точная причина, почему так происходит, пока не установлена.
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