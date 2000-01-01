​​Израиль - в лидерах медицинского туризма

Международные организации медицинского туризма Международный Центр Исследования Здравоохранения и Международная Ассоциация Медицинского Туризма опубликовали "Глобальный мировой рейтинг индустрии медицинского туризма – 2016". Израиль занял в нем третье место по качеству медицинских услуг, предоставляемых иностранным пациентам.
Общий показатель Израиля в этом влиятельном рейтинге - 73,91 балла. Лидируют в рейтинге Канада и Великобритании с 76,62 и 74,87 баллами соответственно. Четвертое и пятое места достались Сингапуру (73,56) и Индии (72,10).В десятку лидеров вошли Германия, Франция, Южная Корея, Италия и Колумбия. В рейтинге медицинского туризма участвует 41 государство.
Рейтинг составляется на основании ряда критериев, среди которых выделяются три основных – состояние окружающей среды, качество услуг и степень развитости медицинского туризма и качество медоборудования и медицинских услуг. Каждый критерий составлен из нескольких параметров, в числе которых - привлекательность страны для туристов и уровень цен на лечение.
Рейтинг демонстрирует, что Израиль является лучшим в мире государством по качеству оборудования, медицинских и туристических услуг (81,6 балла), находится на четвертом месте по состоянию окружающей среды (67,56 баллов) и на одиннадцатом – по общему уровню сферы медицинского туризма (72,58 баллов).
В Израиль на лечение и для проведения операций ежегодно приезжают более 30 тысяч человек и около 70 тысяч человек прибывают для оздоровительно-восстановительного отдыха - главным образом, на курорты Мертвого моря . Медицинские туристы приезжают не только из Восточной Европы и стран бывшего СССР, но и из многих арабских стран , из стран Африки, Западной Европы и США. Также ожидается всплеск внимания к Израилю со стороны медицинских туристов из Китая –Израиль посетили несколько делегаций китайских врачей. Потенциал медицинского туризма из Китая огромен: в прошлом году 40 миллионов китайцев израсходовали на лечение за пределами страны 50 миллиардов шекелей.
Помимо высокого качества медицинского оборудования большим преимуществом Израиля является высокий уровень медицинских специалистов, говорящих на нескольких языках, в том числе на арабском, русском, английском, французском, испанском и других. Иностранные пациенты чувствуют себя более комфортно, когда врачи говорят с ними на их родном языке.
Израильский медицинский туризм - индустрия с годовым оборотом в 1,5 миллиарда шекелей, и этот показатель растет, причем, речь идет об исключительно частных инициативах, в развитии этой отрасли не участвует государство. В Израиле более 45 больниц и медицинских центров, предлагающих первоклассное лечение и услуги. Пациенты из России, стран СНГ и Восточной Европы приезжают для прохождения специализированного лечения, комплексной диагностики, на сложные хирургические операции и за прочим медицинским обслуживанием, которые предоставляют лучшие больницы Израиля. При выборе лучших клиники в Израиле качество лечения имеет первостепенное значение и намного превосходит значение всех прочих факторов. Именно поэтому стоит остановить свое внимание на одном из лучших центров Израиля – Ихилов.
Тель-Авивский медицинский центр Сураски (Ихилов) – это ведущее многопрофильное медицинское учреждение Израиля, являющееся одним из общепризнанных лидеров в области медицинского туризма. По версии журнала Newsweek, центр входит в десятку наиболее популярных мест в сфере медицинского туризма. Так же на территории медицинского учреждения находится отель Vital. В нем предлагаются просторные и функциональные номера и номера люкс, полный завтрак в средиземноморском стиле, бесплатный Wi-Fi и фитнес-центр, а также полный спектр удобств для тех, кто проходят лечение в больнице. Отель учитывает потребности русскоговорящих клиентов: работает русскоговорящий персонал и вся информация переведена на русский язык. Комфортабельные и просторные номера гостиницы «Виталь» - прекрасный выбор для проживания в случае, если необходимо длительное пребывание в больнице Ихилов. К тому же наши гости могут воспользоваться всеми преимуществами пребывания в самом сердце города. Отель находится в непосредственной близости от деловых и культурных кварталов города, вблизи от оперного театра, музеев, престижных магазинов и шикарных ресторанов, Израильского выставочного центра, Алмазной биржи и Центра Азриэли.