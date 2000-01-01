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Ученые нашли связь между курением и шизофренией | Фото:16.01 01:44   MIGnews.com

Ученые нашли связь между курением и шизофренией

Курильщики в три раза чаще страдают от депрессии, в отличие от тех, кто не имеет вредной привычки.

К такому выводу пришли израильские ученые по итогам опроса среди студентов двух университетов в Сербии, передает Plus one.

В исследовании участвовали Белградский университет. Учебное заведение расположено в северной части Косовской провинции, где закон о курении не действует.

Исследование показало, что, кроме депрессии, у курильщиков повышается риск развития шизофрении и тревожности, поскольку никотин способствует развитию психических заболеваний. У курильщиков признаки клинической депрессии, упадок сил и проблемы в общении с окружающими встречаются в два-три раза чаще.


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