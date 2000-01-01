Известны симптомы вируса нового типа, ударившего по КНР
Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа. К таковым относятся повышенная температура и кашель.
При этом в тяжелую форму болезнь, чаще всего, переходит у людей пожилого возраста, а также у тех, кто одновременно страдает от каких-либо других заболеваний, пишет FT.
О вспышке пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря, а в январе были зафиксированы десятки случаев заболевания, в основном среди мжчин. Несколько сотен человек находятся под наблюдением. 11 января сообщалось, что от болезни скончался один человек.