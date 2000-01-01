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Медики научились лечить наркоманов компьютерной игрой | Фото:15.12 04:35   MIGnews.com

Медики научились лечить наркоманов компьютерной игрой

С помощью компьютерной игры можно оценить вероятность рецидива человека с наркотической зависимостью, находящегося на лечении.

Соответствующую разработку сделали ученые Нью-Йоркского университета.

Данный метод позволит врачу понять, как ему следует работать с пациентом.

В игре пользователи могут делать выбор: получить меньшее вознаграждение с вероятностью 50% или постараться выиграть большее вознаграждение с неясными шансами. Исследователи проверили эффективность игры предсказывать рецидивы на 70 пациентах с наркотической зависимостью из Нью-Йорка. Участники эксперимента играли еженедельно в течение семи месяцев. Затем результаты эксперимента сопоставили с ответами участников в опросниках.

Как оказалось, те пациенты, что были готовы рисковать в игре, с большей вероятностью "срывались", нарушали процесс лечения и употребляли наркотики.


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