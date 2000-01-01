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Диетологи подсказали лучшие напитки для гипертоников | Фото:14.12 21:05   MIGnews.com

Диетологи подсказали лучшие напитки для гипертоников

Повышенное давление фиксируется у четверти населения земного шара свыше 40 лет.

Диетологи выделили несколько напитков, которые позволяют нормализовать высокое давление.

В каркаде содержится высокая концентрация веществ антоцианов, которые благотворно влияют на стенки сосудов и помогают понижать давление.

Гранатовый сок, по словам специалистов, помогает снижать систолический (верхний) показатель артериального давления. В частности, такой эффект дает ежедневное употребление гранатового сока в количестве 150 мл.

Несоленый томатный сок защищает сосуды от воспаления благодаря насыщенности сока антиоксидантом ликопином. Кроме того, томатный сок препятствует образованию тромбов.

Регулярное употребление зеленого чая на протяжении двух недель, согласно данным исследования, проведенного в Эдинбурге, способствует снижению кровяного давления.

Свекольный сок не употребляется в чистом виде, его необходимо разводить водой. Для нормализации давления полезно употреблять по 2 чашки разбавленного свекольного сока в день.


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