14.12 22:51 MIGnews.com

Названы продукты, которые вызывают бессонницу

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Исследователи Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета обнаружили ряд продуктов, которые вызывают бессонницу. Об этом пишет MedicalXpress.Учены проанализировали данные более чем 50 тысяч человек, которые однажды поделились своим рационом питания. По итогу получилось, что такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис могут вызывать бессонницу из-за того, что повышают в крови сахар."Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать со."Ученые посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.