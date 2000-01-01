15.11 06:23 MIGnews.com

Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками

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Многие люди сталкиваются с потрескавшейся кожей на пятках и приходят в ужас, но есть простейшие домашние рецепты, которые позволяют быстро избавиться от этой проблемы.Исследователи из США доказали, что мед обладает противомикробным и антибактериальным воздействием. Он очень эффективно помогает при потрескавшихся пятках. Мед также увлажняет кожу, что изначально предотвращает развитие дефекта.Мед можно наносить в качестве маски для ступней на ночь или использовать в качестве скраба.Очень эффективно в борьбе с потрескавшимися пятками кокосовое масло. Потрескавшиеся пятки, которые вызываются сухостью кожи, экземой и псориазом, можно лечить нанесением кокосового масла после приема душа. Масло помогает коже сохранять увлажнения, а кроме того, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Все это предотвращает кровотечения и инфекции, распространенные при потрескавшейся коже на пятках.Применяются также жидкие повязки. Дабы целый день не беспокоиться об исчезновении повязки с пятки, используйте жидкий бандаж. Он продается в виде спрея и является превосходным выбором для лечения потрескавшейся кожи на пятках и предотвращения инфекций, особенно если вы предрасположены к кровотечениям.Показаны также ванны с английской солью. Хорошенько промакивайте ступни в ванне с английской солью хотя бы 20 минут ежедневно на протяжении трех недель. Это изменит консистенцию кожи и предотвратит ее потрескивание. Английская соль - химический компонент, который легко проникает в кожу, увлажняет и отшелушивает ее.Подойдут также для решения этой проблемы ополаскиватели для рта и уксус. Именно ополаскивателем для рта прекрасно лечат потрескавшуюся кожу на пятках. Они, как правило, содержат тимол и спирт, которые полезны при воздействии на поврежденную кожу. Кроме того, эти ополаскиватели защищают от грибковых инфекций ногти, а от подошвенных бородавок - ступни. Уксус, со своей стороны, является умеренно кислотным, что удаляет мертвую кожу.