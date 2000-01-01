Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками | Фото:15.11 06:23   MIGnews.com

Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками

Многие люди сталкиваются с потрескавшейся кожей на пятках и приходят в ужас, но есть простейшие домашние рецепты, которые позволяют быстро избавиться от этой проблемы.

Исследователи из США доказали, что мед обладает противомикробным и антибактериальным воздействием. Он очень эффективно помогает при потрескавшихся пятках. Мед также увлажняет кожу, что изначально предотвращает развитие дефекта.

Мед можно наносить в качестве маски для ступней на ночь или использовать в качестве скраба.

Очень эффективно в борьбе с потрескавшимися пятками кокосовое масло. Потрескавшиеся пятки, которые вызываются сухостью кожи, экземой и псориазом, можно лечить нанесением кокосового масла после приема душа. Масло помогает коже сохранять увлажнения, а кроме того, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Все это предотвращает кровотечения и инфекции, распространенные при потрескавшейся коже на пятках.

Применяются также жидкие повязки. Дабы целый день не беспокоиться об исчезновении повязки с пятки, используйте жидкий бандаж. Он продается в виде спрея и является превосходным выбором для лечения потрескавшейся кожи на пятках и предотвращения инфекций, особенно если вы предрасположены к кровотечениям.

Показаны также ванны с английской солью. Хорошенько промакивайте ступни в ванне с английской солью хотя бы 20 минут ежедневно на протяжении трех недель. Это изменит консистенцию кожи и предотвратит ее потрескивание. Английская соль - химический компонент, который легко проникает в кожу, увлажняет и отшелушивает ее.

Подойдут также для решения этой проблемы ополаскиватели для рта и уксус. Именно ополаскивателем для рта прекрасно лечат потрескавшуюся кожу на пятках. Они, как правило, содержат тимол и спирт, которые полезны при воздействии на поврежденную кожу. Кроме того, эти ополаскиватели защищают от грибковых инфекций ногти, а от подошвенных бородавок - ступни. Уксус, со своей стороны, является умеренно кислотным, что удаляет мертвую кожу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:56
ЦАХАЛ разбомбил штаб-квартиру Исламского джихада в Хан Юнис
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
02:48
Мужчина сделал операцию и стал женщиной в 72 года
01:36
Польша недовольна сериалом Netflix о Холокосте
00:21
Выйдет новая серия культового сериала "Друзья"
23:20
Стрельба в калифорнийской школе: новые детали
22:25
Две ракеты перехвачены над Сдеротом
22:10
Фанатов сериала Friends порадуют еще одной серией
21:59
ООН впервые признала аннексию Крыма агрессией России
21:06
Демонстранты в Гонконге вооружились копьями и луками
20:48
"Исламский джихад" похвастался новым орудием для убийств
20:32
Дикий кабан вскрыл тайник с наркотиками в итальянском лесу
20:15
Учебы не будет: возле Газы отменили занятия
19:50
Видео: 48 часов обстрелов Израиля за полминуты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus