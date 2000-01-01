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Стало известно, когда надо удалять `зубы мудрости` | Фото:14.11 18:36   MIGnews.com

Стало известно, когда надо удалять "зубы мудрости"

Удаление зубов мудрости или «восьмерок» часто распространено, так как они не являются необходимыми и не нужны для нормального пережевывания пищи человеку. Специалисты рассказали, в каких случаях необходимо удалять зубы мудрости.

Зуб мудрости — восьмой зуб в зубном ряду, называемый еще «третьим моляром» представляет из себя большой многокорневый зуб. «Восьмерки» могут прорезаться у людей возрастом от 12 до 25 лет. Невзирая на проблемы и заболевания, к которым они приводят, предки современного человека боялись их удалять.

Согласно поверью древних людей, появление зуба мудрости означало, его обладатель достиг как физического, так и духовного совершеннолетия и отныне его будут считать человеком, имеющим большой жизненный опыт.

Восьмые зубы имеют низкую ценность для зубочелюстной системы. Зубы мудрости способны привести к пульпиту, кариесу и повреждению соседних зубов. Последнее часто возникает из-за затрудненного прорезывания третьих моляров. Многие стоматологи рекомендуют удалять их, поскольку они могут повлечь за собой гингивит, периостит, воспаление десен и сильные боли в области щек, горла, уха.

Удаление восьмых зубов необходимо, если они расположены под десной и не могут прорезаться (в случае, если зуб мудрости останется, то это может стать причиной образования кисты); «восьмерки» прорезались частично; для зуба недостаточно места; есть болевые ощущения в районе зуба мудрости; воспалились мягкие ткани рядом с восьмым зубом; образовалась опухоль; появился кариес и началось воспаление десен.

Эксперты отмечают, от зуба мудрости не стоит избавляться, когда зубы здоровы, нет воспалительных процессов, а «восьмерка» правильно прорезалась и ее расположение не мешает другим зубам, не вызывает боли, легко очищается во время гигиены полости рта. Специалисты советуют регулярно посещать стоматолога, чтобы избежать проблем с зубами.


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