14.11 10:43 MIGnews.com

В Китае обнаружена легочная чума: власти скрывают детали

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В Китае обнаружена легочной чума. Ей заразились два человека из из северо-западной Внутренней Монголии. Власти заявили, что работают над предотвращением распространения инфекции.Помимо этого, власти Китая уничтожили любые упоминания о болезни на социальной платформе Weibo. Известно, что пострадавшие находились на лечении в центральной больнице Пекина. Однако не ясно как они заразились.По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), легочная чума может привести к летальному исходу в течение 72 часов и является "самой опасной формой чумы". Существует два основных типа чумы - легочная и бубонная.Черная смерть - болезнь, которая уничтожила почти треть населения Европы более 600 лет назад, - как полагают некоторые эксперты, была легочной, а не бубонной чумой.Правительство Китая не ответило на запросы о комментариях, но ВОЗ подтвердила, что китайские власти уведомили их о случаях заболевания. "(Китайская) национальная комиссия здравоохранения предпринимает усилия по локализации и лечению выявленных случаев и усилению эпиднадзора", - сказал Фабио Скано, координатор ВОЗ в Китае.Легочная чума очень заразна и может "вызвать серьезные эпидемии при контакте человека с человеком через капли в воздухе". Симптомы включают жар, озноб, рвоту и тошноту. ВОЗ заявляет, что бубонная форма является более распространенной и менее смертоносной формой заболевания.