Раскрыта еще одна польза от кофе для здоровья

Кофе благоприятно влияет на людей, страдающих от ожирения и сахарного диабета второго типа.
К такому выводу по итогам исследования пришли американские ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, передает MedicalXpress.
Как стало известно, шелуха и семенная кожура кофейных зерен содержат фенольные соединения (протокатеховую и галловую кислоты), которые способны блокировать процессы ожирения и развития диабета.
Чтобы это доказать, исследователи обработали жировые клетки мышей экстрактами шелухи кофе. Через некоторое время в клетках снизились воспалительные процессы и улучшилась чувствительность к инсулину и глюкозе.
По словам ученых, во время ожирения клетки макрофаги и адипоциты способствуют окислительному стрессу и нарушению поглощения глюкозы, что ухудшает состояние здоровья. Но после обработки фенольными соединениями из кофе, в них остановился процесс накопления белого жира.
Вместо него образовались клетки бурой жировой ткани, которая способна сжигать жир. Таким образом, по мнению исследователей, кофе можно использовать для борьбы с ожирением и диабетом.