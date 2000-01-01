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Виагра оказалась лекарством от страшных болезней | Фото:14.10 06:00   MIGnews.com

Виагра оказалась лекарством от страшных болезней

Виагра не только помогает мужчинам с их интимными трудностями, но и, как оказалось, может справляться с серьезными заболеваниями крови и иммунной системы.

Как выяснили американские ученые на мышах, комбинация этого лекарства с иммуностимулятором (плериксафора) смогла в короткие сроки увеличить число кроветворных клеток, о чем говорится в статье в журнале Stem Cell Reports.

Исследователи хотели улучшить старый метод, применяемый онкологических, генетических и гематологических (кровь) заболеваниях. Речь идет о трансплантации кроветворных стволовых клеток (костного мозга).

Ученые должны были заменить больные клетки красного костного мозга на здоровые, однако пересаживать их не так уж и просто – нужно "выманить" при помощи стимуляторов. На практике в наше время используется очень дорогой препарат – Г-КСФ. Несмотря на его эффективность, часто у пациентов появляется ряд побочных эффектов, из-за чего врачи ищут более бюджетную и безопасную альтернативу.

Чтобы выманить тельца, исследователи решили испробовать иммуностимулирующее вещество плериксафор, которое в одиночку не оказалось эффективным. К нему добавили действующее вещество Виагры – силденафил. Комбинация получилась фантастической – количество нужных клеток за два часа увеличилось в 7,5 раз. Прием

Виагры в течение трех дней увеличил число клеток в 8,4 раза, а противопоказаний из-за эксперимента не было. Теперь осталось протестировать этот препарат на людях. И если все пройдет успешно, в чем исследователи и не сомневаются, мир получит лекарство, которое поможет сделать как минимум в тысячу раз дешевле процедуры лечения серьезных заболеваний крови и иммунной системы.


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