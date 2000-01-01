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Найдена еще одна причина диабета | Фото:15.09 08:02   MIGnews.com

Найдена еще одна причина диабета

Новые исследования показали, что дисбаланс инсульна - это не единственная причина диабета. Ученые заявляют, что проблемы со здоровьем в этой области также провоцируются проблемами с печенью.

Об этом пишет EurekAlert.

Результаты исследования показали, что появление сахарного диабета у людей с ожирением напрямую зависит от накопления жира в печени.

"Наши выводы помогают объяснить развитие сахарного диабета второго типа у людей с жировой болезнью печени помимо очевидного дисбаланса инсулина", - заявили авторы. Ученые планируют продолжить эксперимент и смоделировать развитие болезни у животных.

В основном, уровень сахара в крови в основном регулируется двумя гормонами. Это инсулин, который снижает уровень глюкозы в крови и глюкагон, который его повышает. Под их воздействием печень регулирует уровень глюкозы путем ее производства и перераспределения.


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