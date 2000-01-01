Назван напиток, улучшающий здоровье мозга

Регулярное употребление чая позитивно влияет на эффективность мозговых связей.
К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура, а результаты работы обнародованы в журнале Aging.
Ученые выясняли, как чай влияет на работу мозга, проведя эксперименты на 36 пожилых людях в возрасте от 60 лет. Исследователи разделили участников на две группы: тех, кто пьет чай часто, и тех, кто не пьет его или употребляет реже.
К первой группе отнесли тех, кто употребляет напиток минимум четыре раза в неделю. Как выяснилось, у них работа мозга была более активной, чем у второй категории испытуемых.
Более того, первая группа показала уменьшение межполушарной асимметрии, что также свидетельствует о пользе от чаепития.