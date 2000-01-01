14.06 07:22 MIGnews.com

Школа сына профессора Иорама Ласа закрылась из-за COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Гимназии Ицхак Навон в Мевасерет Цион у одного из учеников выявлен коронавирус.Директором гимназии является сын бывшего генерального директора министерства здравоохранения профессора Йорама Ласа, Ури Лас.Йорам Лас известен своим скандальным отрицанием опасности коронавируса и жесткой критикой мер по ограничению его распространения израильским правительством. Его сын Ури поддерживал отца и распространял его идеи в социальных сетях.Сам профессор в интервью 12-му каналу израильского ТВ заявил. что если бы директором школы был он, он не стал бы ее закрывать. Лас сказал: “Это теперь тоже случилось и с моим сыном, который руководит гимназией Навон. Я готов объяснить по пунктам - когда мы говорим о школах, и когда мы говорим не о школах 0- нет необходимости закрывать политика министерства здравоохранения в этом ошибочна. Они не понимают. что происходит”.Лас продолжил: "Первый пункт - сотни тысяч израильтян прямо сейчас заражены. Второй пункт - они здоровы. Поэтому все разговоры об эпидемии в лучшем случае - ошибка, а в худшем - попытка посеять панику Они называют детей больными, но эта болезнь не влияет на детей”.