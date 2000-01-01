14.06 12:02 MIGnews.com

Тали Ангор - метод C.A.T для облегчения симптомов аутизма

Выявление нарушений обмена веществ и питания осуществляется с помощью передовых лабораторных тестов (Фото: Shutterstock)

Процесс выявления связи между результатами анализов и наблюдаемыми симптомами аутизма (Фото: Shutterstock)

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Данные, опубликованные в последние годы, показывают, что у одного из 45 мальчиков диагностированы нарушения аутистического спектра. Это значительный рост диагнозов на сотни процентов, и, несомненно, это определение оказывает существенное влияние на качество жизни многих детей и их семей.Тали Ангор, фармацевт и химик, у чьей дочери тоже были диагностированы нарушения аутистического спектра, в последние годы произвела переворот в данной области, исследуя связь между проблемами обмена веществ и симптомами аутизма и способами их облегчения.Аутизм - это нарушение развития, проявляющееся в различных аспектах общественного взаимодействия, таких как понимание социальных ситуаций, межличностных отношений, повторяющихся, стереотипных поведенческих паттернах и многих других симптомах. Поскольку аутизм - это не болезнь, а нарушение, было бы неправильно использовать фразу «лечение аутизма», основное внимание следует уделять попыткам максимально уменьшить симптомы данного нарушения, чтобы значительно облегчить состояние ребенка и его семьи.Метод C.A.T (Customized Autism Treatment) является революционным в сфере так называемых Biologically based practices (биологически обоснованных практик), как их определяет Национальный центр альтернативной медицины американского министерства здравоохранения (NCCIH). Его цель - попытка значительно облегчить симптомы аутизма с помощью восполнения недостающих нутриентов и восстановления нарушенных метаболических процессов, выявленных посредством углубленных лабораторных исследований.Успех метода превратил его в сенсацию в области поведенческой терапии, проводимой для детей с нарушениями аутического спектра - например, работу с логапедом и специалистом по трудотерапии. Метод T.A.C. предполагает идентификацию этих процессов путем проведения комплексных лабораторных анализов и адаптации лечения к результатам анализов таким образом, чтобы на основании накопленного опыта можно было сократить количество детей, страдающих аутизмом и значительно уменьшить симптомы нарушения.К разработке метода C.A.T фармацевта и химика Тали Ангор побудили самые личные обстоятельства. Когда её дочери Агам исполнилось год и семь, она начала вести себя странно: пинать разные предметы, подолгу пялиться в пустоту, жевать газеты и т.д. В результате длительного обследования ей был поставлен диагноз профессором неврологии, и Ангор узнала, что ее дочь страдает низкофункциональным аутизмом.Избирательность девочки в еде и научная подготовка Тали навели ее на мысль, что ответы могут скрываться в анализах ее дочери. Она решила провести обширные лабораторные исследования и отправила образцы фекалий, мочи, волос и крови в ведущие лаборатории мира - результаты не заставили себя долго ждать,и указывали на различные отклонения.У Агам обнаружились нарушения различных метаболических процессов и дефицит питательных веществ.Ангор разработала полный протокол лечения, который основан на корректировке витаминов, минералов и аминокислот для устранения недостатков и восстановления нарушенных метаболических процессов. Всего за несколько месяцев состояние Агам улучшилось, и ей удалось выбраться из аутистического спектра, что случается исключительно редко. После этого случая Ангор решила сменить профессию, уволилась с работы фармацевтом, основала Центр T.A.C и с тех пор посвящает свое время улучшению функционирования детей, находящихся на аутистическом спектре, с помощью разработанного ею метода.Метод C.A.T начинается с первой встречи с пациентом и его или ее родителями, во время которой родители проходят всесторонний опрос с целью понять симптомы их ребенка. Это связано с тем, что симптомы аутизма зачастую указывают на метаболические и пищевые нарушения, которые лабораторные тесты могут подтвердить или опровергнуть.На основании данных, полученных на этой встрече, определяются конкретные лабораторные тесты, подходящие индивидуально для каждого ребенка. Они в несколько раз превышают стандартные тесты в Израиле, включают сотни научных параметров, таких как метаболиты, нарушенные процессы метилирования и сульфатирования и многое другое. Анализы детей отправляются для в ведущие зарубежные лаборатории, а Ангор расшифрорвывает результаты испытаний и составляет биохимическую карту, которая полностью адаптирована к характеристикам ребенка и симптомам аутизма.Одним из важных принципов метода C.A.T является понимание того, что поведенческие симптомы, связанные с аутизмом, могут иметь четкую физиологическую или биохимическую основу. Некоторые из проблем связаны с тем, что многие дети в аутистическом спектре весьма избирательны в еде либо у них нарушено усвоение витаминов и минералов, что создаёт дефицит питательных веществ в их организме и может ухудшить симптомы аутизма. Дефицит питательных веществ имеет отношение к нарушению метаболических процессов, которые в свою очередь могут вызвать неврологические нарушения.Ангор приводит примеры связи метаболических и пищевых дефицитов с общими симптомами аутизма.Например, многие дети с диагнозом аутизма страдают от повышенной чувствительности к различным звукам. Физиологически источником проблемы может быть нехватка витамина B6, который действует как кофактор в синтезе нейротрансмиттера серотонина.Другим примером является употребление в пищу и жевание несъедобных веществ - симптом, характеризующий некоторых из диагностированных детей, которые, как правило, суют в рот рукава, шнурки, бумагу, песок и прочее. Такое поведение может быть связано с синдромом, известным в научной литературе как «синдром Пике», вызванным главным образом недостатком цинка и железа. И действительно, лабораторные исследования показали, что у у детей, страдающих этим симптомом и получавших лечение методом T.A.C, был очень низкий уровень цинка и париетина, и добавление недостающих нутриентов привело к уменьшению или полному исчезновению данного симптома.Процесс лечения C.A.T обычно длится около пяти месяцев, включая личные встречи и индивидуальную телефонную поддержку. В конце лечения рекомендуется пересмотреть лабораторные тесты, чтобы идентифицировать произошедшие в них изменения, с целью понять, повлияли ли данные изменения на облегчение симптомов аутизма.За последние несколько лет сотни детей прошли лечение методом Т.А.С, и у большинства из них наступило значительное облегчение в симптомах аутизма, включая улучшение навыков общения, когнитивных, моторных и вербальных функций и уменьшение дополнительных симптомов, характеризующих детей с нарушениями аутческого спектра - таких, как тревожность, проблемы со сном и т.д.Данная статья предоставляет маркетинговую информацию о T.A.C и содержащиеся в ней материалы предназначены исключительно для расширения личных знаний и общего понимания. Вышесказанное не является заменой медицинской консультации и / или лекарственной терапии и / или лечения, проводимого терапевтом и / или врачом, и / или формирования какой-либо рекомендации для индивидуального лечения.