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Красный лук снижает риск развития ишемической болезни сердца | Фото: Thinkstock15.06 02:27   MIGnews.com

Красный лук снижает риск развития ишемической болезни сердца

Медики обычно рассказывают о пользе белого или репчатого лука, но специалисты из Гонконга решили выяснить, чем полезен красный лук. Результаты оказались удивительны.

Исследования показали, что в красном луке содержится большое количество веществ, которые снижают уровень холестерина в крови, предотвращая тем самым развитие сердечного приступа.

Через 8 недель регулярного употребления в пищу красного лука уровень плохого холестерина снижается на 20%. Китайские медики подтвердили, что активные вещества, входящие в состав красного лука, снижают риск развития ишемической болезни сердца.
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