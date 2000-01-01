Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Канадские медики: черничный сок спасает от ожирения | Фото: Thinkstock14.06 23:25   MIGnews.com

Канадские медики: черничный сок спасает от ожирения

Медики видят большой потенциал для борьбы с диабетом и ожирением в черничном соке.

Биотрансформируемий сок этой лесной ягоды может привести к открытию новых терапевтических агентов от двух опасных болезней, считают канадские исследователи Университета Монктона, Университета Монреаля и Института Арманд-фраппе.

Лабораторные тестирования на мышах с признаками диабета показали, что ягодный сок уменьшает гипергликемию и служит эффективной защитой от дальнейшего сопротивления инсулина и превышения индекса массы тела.

Метаболизм черничного сока был достигнута благодаря новому штамму бактерий Serratia vaccinii, выделенных из флоры ягоды и повышающих антиоксидантные свойства черники.

Результаты исследования подтвердили, что черничный сок постепенно понижает уровень глюкозы в крови - уже через три дня уровни гликемии у мышей уменьшились на 35 процентов. Выявление полезных активных соединений в чернике позволит открыть новые перспективные молекулы от ожирения и диабета, надеются биологи.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:29
Ученые раскрыли "секрет" мужского пота
22:20
Моше Кахлон о лотерее квартир: “Этот поезд не остановить”
20:11
Лондон: число жертв при пожаре возросло до 12
20:09
Израиль: спрос на новые квартиры упал на 15%
19:55
Израиль: ПА не прекращала платить террористам
19:27
Турецкого депутата приговорили к 25 годам заключения
19:09
Иран: Саудовская Аравия спонсирует терроризм в Белуджистане
18:54
Нетаниягу вылетел с рабочим визитом в Грецию
18:25
ООН: авиаудары по Ракке привели к рекордному числу жертв
17:52
Командир роты воровал оружие и продавал преступным бандам
17:31
Посол РФ в Израиле: ХАМАС и Хизбалла не террористы
17:08
Катар вывел войска из Джибути
16:36
Пожар в Лондоне: 6 погибших, десятки раненых
16:05
Палестинцы - "плечом к плечу" с Саудией против Катара
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus