14.06 23:25 MIGnews.com

Канадские медики: черничный сок спасает от ожирения

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Медики видят большой потенциал для борьбы с диабетом и ожирением в черничном соке.Биотрансформируемий сок этой лесной ягоды может привести к открытию новых терапевтических агентов от двух опасных болезней, считают канадские исследователи Университета Монктона, Университета Монреаля и Института Арманд-фраппе.Лабораторные тестирования на мышах с признаками диабета показали, что ягодный сок уменьшает гипергликемию и служит эффективной защитой от дальнейшего сопротивления инсулина и превышения индекса массы тела.Метаболизм черничного сока был достигнута благодаря новому штамму бактерий Serratia vaccinii, выделенных из флоры ягоды и повышающих антиоксидантные свойства черники.Результаты исследования подтвердили, что черничный сок постепенно понижает уровень глюкозы в крови - уже через три дня уровни гликемии у мышей уменьшились на 35 процентов. Выявление полезных активных соединений в чернике позволит открыть новые перспективные молекулы от ожирения и диабета, надеются биологи.