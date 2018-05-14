Далай-Лама представил лекарство от депрессии

В городе Дхарамсала на севере Индии прошла встреча Далай-Ламы с ведущими учеными России, в ходе которой, на вопрос журналистов о лекарстве от депрессии, гуру пояснил, что депрессия является настоящей проблемой в современном мире, и даже в Индии.
Далай-Лама пояснил это неправильно построенной системой образования.
"Думаю, сегодня с этой проблемой люди сталкиваются повсеместно. Сталкиваются с ней в том числе и в Индии, где я живу… Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность. Так что проблема — в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций", - передали слова гуру на РИА Новости.
Духовный наставник посоветовал людям, страдающим депрессией отказываться от от рицательных эмоций, подобно мусору и тогда, по словам Далай-Ламы, эта болезнь отступит.