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Фото: pixabay.com - Ivan Svoboda 15.05 03:32   MIGnews.com

Далай-Лама представил лекарство от депрессии

В городе Дхарамсала на севере Индии прошла встреча Далай-Ламы с ведущими учеными России, в ходе которой, на вопрос журналистов о лекарстве от депрессии, гуру пояснил, что депрессия является настоящей проблемой в современном мире, и даже в Индии.

Далай-Лама пояснил это неправильно построенной системой образования.

"Думаю, сегодня с этой проблемой люди сталкиваются повсеместно. Сталкиваются с ней в том числе и в Индии, где я живу… Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность. Так что проблема — в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций", - передали слова гуру на РИА Новости.

Духовный наставник посоветовал людям, страдающим депрессией отказываться от от рицательных эмоций, подобно мусору и тогда, по словам Далай-Ламы, эта болезнь отступит.
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