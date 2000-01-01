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Медики бьют тревогу: суши заражают паразитами | Фото: Paul Miller/Flickr14.05 22:53   MIGnews.com

Медики бьют тревогу: суши заражают паразитами

Врачи в Португалии связали рост паразитарных инфекции в западных странах с любовью местного населения к суши.

Как пишет журнал BMJ Case Reports, в качестве примера приводится случай с 32-летним мужчиной, который жаловался на лихорадку, боли в желудке и рвоту. Анализ крови показал наличие в его организме воспалительного процесса.

Пациент рассказал, что незадолго до недомогания съел суши. Врачи заподозрили у него анизакидоз — паразитарное заболевание, вызванное личинками нематод семейства Anisakidae. Они попадают в организм человека вместе с сырой или слабосоленой морской рыбой.

В ходе осмотра ученые обнаружили на внутренней стенке желудка мужчины прикрепившеюся к ней личинку червя-паразита. После ее удаления состояние мужчины улучшилось.

Во избежание проблем со здоровьем авторы призывают тщательнее выбирать и подготавливать рыбу перед употреблением в пищу.
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