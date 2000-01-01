14.04 17:17 MIGnews.com

Минздрав призывают запретить рафтинг на Ярконе

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С целью сохранения флоры и фауны Яркона, а также для спасения здоровья израильтян "зеленые" активисты обратились к министру здравоохранения Яакову Лицману с требованием запретить катание на лодках по реке."Общество думает, что может проводить время на природе и плавать по реке Яркон, но, на самом деле, они плавают в сточных водах региона Дан. Мы требуем, чтоб министр здравоохранения запретил катание на лодках по реке, пока ее не очистят", - цитирует "Аруц Шева", активиста комитета "Соседи Яркона" Мотти Алмалию.Он призвал все соответствующие органы немедленно прекратить загрязнение Яркона, чтобы местные жители "могли вернуться к наслаждению временем, проведенным на реке".В своем письме к министру Лицману "Соседи Яркона" привели результаты анализа воды, согласно которому концентрация фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) в Ярконе в 8 раз превышает допустимое количество для рафтинга и в 155 раз выше допустимого для вод, очищенных фильтровальными сооружениями."Не приведи Господь, кто-нибудь упадет в воду – он заболеет и может умереть", - предупреждает Алмалия.