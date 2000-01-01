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Низкоуглеводную диету признали наиболее эффективной | Фото: Thinkstock16.04 01:27   MIGnews.com

Низкоуглеводную диету признали наиболее эффективной

Исследователи Техасского университета провели эксперимент, чтобы узнать, что благоприятно влияют на состояние печени - низкоуглеводная или низкокалорийная диета.

В эксперименте принимали участие пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени. В течение 2-х недель участникам 1-й группы сократили рацион до 20 г углеводов в день, а 2-й - до 1500 ккал и 1200 ккал мужчинам и женщинам соответственно.

Низкоуглеводная диета способствовала лучшей потере веса, а низкокалорийная - потери печеночного жира. Снижение веса - наиболее эффективный механизм борьбы с заболеваниями печени, поэтому специалисты называют низкоуглеводную диету более эффективной.
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