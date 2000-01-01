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Ученые рассказали, чем полезен озноб | Фото: Thinkstock15.04 22:14   MIGnews.com

Ученые рассказали, чем полезен озноб

Температура тела связана с продолжительностью жизни, выяснили ученые из США. Гормональные изменения в организме человека приводят к тому, что он все время мерзнет. Это приносит большой дискомфорт, но, как оказалось, является полезным для здоровья.

Специалисты из Вашингтонского Университета доказали, что люди, которые постоянно испытывают озноб, как правило, дольше живут. За гормональных изменений в их организме замедляется метаболизм, что позволяет сохранить энергию и тепло.

Эксперты связали это исследование с другим, в ходе которого было доказано, что сокращение потребления калорий продлевает жизнь. В ходе эксперимента 24-м 50-летним мужчинам и женщинам давали таблетки-термометры. Часть этих испытуемых сократила ежедневный прием калорий на 25%, другие не сокращали рацион, а активно занимались спортом (бегали), третья группа была контрольной. Снижение температуры было зафиксировано только у участников первой группы, сократившей потребление калорий.

Основываясь на данном принципе работы организма, ученые планируют создать препараты для продления жизни.
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