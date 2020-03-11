Найдено неожиданное лекарство от коронавируса

Препарат от артрита показал "отличные результаты" у двух пациентов с коронавирусом.
Об этом рассказал онколог Паоло Асьерто из больницы Неаполя "Паскаль", передает ANSA.
Специалист призвал утвердить "национальный протокол о широком применении этого препарата от коронавируса в чрезвычайной ситуации".
Препарат Тоцилизумаб, также известный как атлизумаб, является иммунодепрессивным препаратом, который используется главным образом для лечения ревматоидного артрита и системного ювенильного идиопатического артрита, тяжелой формы артрита у детей.
"Он показал, что эффективен против пневмонии, вызванной COVID-29", – пояснил Асьерто, пояснив, что первых двух пациентов этим лекарством начали лечить во вторник, а на следующий день решили применить препарат по отношению еще к двоим зараженным.