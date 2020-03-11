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Найдено неожиданное лекарство от коронавируса | Фото:14.03 10:42   MIGnews.com

Найдено неожиданное лекарство от коронавируса

Препарат от артрита показал "отличные результаты" у двух пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказал онколог Паоло Асьерто из больницы Неаполя "Паскаль", передает ANSA.

Специалист призвал утвердить "национальный протокол о широком применении этого препарата от коронавируса в чрезвычайной ситуации".

Препарат Тоцилизумаб, также известный как атлизумаб, является иммунодепрессивным препаратом, который используется главным образом для лечения ревматоидного артрита и системного ювенильного идиопатического артрита, тяжелой формы артрита у детей.

"Он показал, что эффективен против пневмонии, вызванной COVID-29", – пояснил Асьерто, пояснив, что первых двух пациентов этим лекарством начали лечить во вторник, а на следующий день решили применить препарат по отношению еще к двоим зараженным.


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