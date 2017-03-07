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Американец сбросил 27 кг, съедая гору фастфуда | Фото: blake_201/Instagram15.03 02:14   MIGnews.com

Американец сбросил 27 кг, съедая гору фастфуда

34-летний американец Блейк Хортон завоевал армию поклонников в Instagram благодаря тому, что он выкладывает в соцсетях фотографии своей необычной диеты. Парень каждый день поглощает 5000 калорий фастфуда. Как сообщает ТСН со ссылкой на News.com.au, ранее Хортон сбросил 27 килограмм благодаря тому, что ел небольшие порции полезной еды.




"Когда друзья звали меня гулять в 10 вечера, у меня уже не было калорий, которые я мог бы употребить, поэтому я говорил: "Нет, спасибо. Я останусь дома". Я постоянно смотрел на часы в ожидании следующего приема пищи, я был постоянно голоден", - рассказал мужчина.

Тогда он решил есть только дважды в день, а затем перешел только на одноразовое питание. Блейк потребляет пищу один раз, но в очень большом количестве, получая все необходимые питательные вещества, хотя его обеды и выглядят как огромный фастфуд. Он сжигает калории в спортивном зале или катается на BMX.

"Я занимаюсь сексом до того, как покушаю, это может быть в любое время днем или ночью, однако потребление еды должно быть последним, что я делаю", - рассказал Хортон, отмечая, что после обеда у него остаются силы только на сон.
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