Коронавирус: найден способ лечения

В Китае врачи больницы Цзиньиньтань в городе Ухань нашли новый эффективный способ лечения коронавируса.
Об этом сообщает ообщает агентство Sina.
По данным главного врача больницы, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от доноров, которые идут на поправку,
Медик отметил, что в крови тех, кто выздоравливает, содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием. Отмечается, что такой способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии.