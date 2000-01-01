14.02 08:02 MIGnews.com

Коронавирус: найден способ лечения

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В Китае врачи больницы Цзиньиньтань в городе Ухань нашли новый эффективный способ лечения коронавируса.Об этом сообщает ообщает агентство Sina.По данным главного врача больницы, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от доноров, которые идут на поправку,Медик отметил, что в крови тех, кто выздоравливает, содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием. Отмечается, что такой способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии.