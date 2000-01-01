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Ученые выявили новую причину возникновения рака | Фото:14.02 20:41   MIGnews.com

Ученые выявили новую причину возникновения рака

Международная группа ученых из Великобритании, Канады, Италии, Австрии и Турции заявила, что большое количество сексуальных партнеров увеличивает риски заболевания раком. Под большим количеством ученые имеют ввиду десять или больше.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Эксперты собрали данные у 5722 человек, которые сообщали о количестве сексуальных партнеров. Добровольцы также оценили состояние своего здоровья и рассказали о физических проблемах. Помимо этого, в анкетах указывался возраст, этническая принадлежность, семейный статус, доход семьи, образ жизни (курение, употребление спиртного, физическая активность) и наличие симптомов депрессии.

Средний возраст - 64 года, 75% из них состояли в браке.

Около 29% процента мужчин рассказали, что у них было 0-1 сексуальных партнеров; у еще 29% - 2-4; 20% добровольцев сообщили о 5-9 партнерах; а у 22% было десять и более. У женщин: 41%, 35,5%, чуть менее 16% и чуть менее 8%, соответственно.

В итоге, ученые выявили статистически значимую связь между числом половых партнеров в течение жизни и риском заболевания рака. Большое количество партнеров связано с увеличением риска диагноза на 69-91%. Причина кроется в возможных инфекциях, которые влияют на развитие рака и гепатита.


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