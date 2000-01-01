15.02 03:45 MIGnews.com

Ученые показали вирус-убийцу под микроскопом

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Лаборатория Национального института аллергий и инфекционных заболеваний в американском штате Монтана опубликовала изображения китайского коронавируса.Соответствующие снимки представила пресс-служба организации.Изображения были получены методами сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. Через образец пропустили пучок электронов, после чего зарегистрировали его на CCD-матрице.По словам исследователей, визуально коронавирус практически не отличается от своего старшего "брата" – "пурпурной смерти", которая в 2002–2003 годах тысячами косила людей.Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases