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Ученые показали вирус-убийцу под микроскопом | Фото:15.02 03:45   MIGnews.com

Ученые показали вирус-убийцу под микроскопом

Лаборатория Национального института аллергий и инфекционных заболеваний в американском штате Монтана опубликовала изображения китайского коронавируса.

Соответствующие снимки представила пресс-служба организации.

Изображения были получены методами сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. Через образец пропустили пучок электронов, после чего зарегистрировали его на CCD-матрице.

Ученые показали вирус-убийцу под микроскопом | Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases

По словам исследователей, визуально коронавирус практически не отличается от своего старшего "брата" – "пурпурной смерти", которая в 2002–2003 годах тысячами косила людей.

Ученые показали вирус-убийцу под микроскопом | Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases


Ученые показали вирус-убийцу под микроскопом | Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases


Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases


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