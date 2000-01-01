14.02 10:22 MIGnews.com

Число погибших от коронавируса продолжает расти

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За последние сутки от нового коронавируса в Китае умер 121 пациент, заражены 5090 новых случае заражения.Как сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая, общее число погибших в стране установлено с учетом повторяющихся статистических данных.По словам специалистов, 116 летальный исход и 4823 случаев заражения зафиксированы в провинции Хубэй, две смерти – в провинции Хэйлунцзян, и еще несколько – в провинциях Аньхой и Хэнань, и муниципалитете Чунцин.Общее число зараженных в Ухане возросло до 51 986 человек. Из больниц выписали 690 пациентов, а по всему миру – около 64 тысяч человек. Умерли за это время 1380 пациентов.