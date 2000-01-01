14.01 10:47 MIGnews.com
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
Для нормализации артериального давления человеку нужно постоянно двигаться и систематически тренироваться.
Медики считают, что застой крови – это одна из наиболее распространенных причин повышенного артериального давления.
Застой крови означает, что скорость движения крови по артериям замедляется: иногда это следствие атеросклероза, а иногда – следствие малоподвижного образа жизни.
Застой же крови приводит к блокировке движения крови и становится причиной повышения артериального давления.
Чтобы исправить ситуацию, нужна умеренная нагрузка в тренажерном зале, легкие пробежки – не чаще 3 раз в неделю на расстояние до 2 километров.
Можно усилить эффект от пробежек: дополнить рацион фруктами и чесноком. Оба эти дополнения к меню улучшат эластичность сосудов и помогут нормализовать давление.
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