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Медики подсказали простой способ стабилизировать давление | Фото:14.01 10:47   MIGnews.com

Медики подсказали простой способ стабилизировать давление

Для нормализации артериального давления человеку нужно постоянно двигаться и систематически тренироваться.

Медики считают, что застой крови – это одна из наиболее распространенных причин повышенного артериального давления.

Застой крови означает, что скорость движения крови по артериям замедляется: иногда это следствие атеросклероза, а иногда – следствие малоподвижного образа жизни.

Застой же крови приводит к блокировке движения крови и становится причиной повышения артериального давления.

Чтобы исправить ситуацию, нужна умеренная нагрузка в тренажерном зале, легкие пробежки – не чаще 3 раз в неделю на расстояние до 2 километров.

Можно усилить эффект от пробежек: дополнить рацион фруктами и чесноком. Оба эти дополнения к меню улучшат эластичность сосудов и помогут нормализовать давление.


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