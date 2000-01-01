14.01 09:02 MIGnews.com

Сердечников предупредили о смертоносности фастфуда

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Естественные трансжиры, встречающиеся в молоке и мясе, при умеренном употреблении безопасны, однако из искусственные аналоги крайне опасны для здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Кроме того, систематическое из употребление в больших количествах может и вовсе сопровождаться воспалительными процессами.Промышленные трансжиры в большом количестве содержатся в картошке фри, гамбургерах, жареной курице, рыбе и других продуктах, подаваемых в ресторанах быстрого питания.Мало того, недобросовестные производители добавляют их в чипсы, замороженные блюда, заменители молока, масло, хлебобулочные изделия для удешевления производства.