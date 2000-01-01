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Нормальная температура человека ниже `стандарта`, - ученые | Фото:15.01 02:00   MIGnews.com

Нормальная температура человека ниже "стандарта", - ученые

Стандартная температура тела, установленная еще в 1851 на уровне 39,6 градусов Цельсия, слишком высока для современных людей.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в специализированном издании eLife, показало, что средняя температура тела людей на пол градуса ниже — 36,11.

Главная причина снижения температуры — уменьшение воспалительных процессов в организме, поскольку мы здоровее людей, живших сто лет назад, говорит профессор медицины из Стэнфордского университета, доктор Джули Парсоннет.

Изменения температуры с 1851 года отражают историческую закономерность, а не ошибку, отмечает процессор.

Снижение также является результатом изменений окружающей среды за последние 200 лет, которые повлияли на физиологию человека.


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