Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ночная работа оказалась смертельно опасной для женщин | Фото:14.01 13:51   MIGnews.com

Ночная работа оказалась смертельно опасной для женщин

Работа в ночное время суток негативно влияет на состояние здоровья женщин и может стать причиной смертельно опасных болезней.

К такому выводу пришла группа исследователей Монреальского университета в Канаде, передает научное издание Medical Xpress.

Ученые выяснили, что у женщин, которые работают ночью, увеличивается риск рака молочной железы. В исследовании приняли участие более 13 тысяч женщин из Австралии, Канады, Франции, Германии и Испании.

Средний возраст испытуемых достигал 55-59 лет. Из них 6,1 тысячи добровольцам был поставлен диагноз рак молочной железы. Среди всех испытуемых был также проведен опрос для определения факторов риска развития злокачественных опухолей.

Оказалось, что вероятность развития эстроген-рецептор положительного (ER-положительного) рака и HER2-позитивного рака молочной железы увеличивалась с количеством ночных часов, потраченных на работу. Так, у женщин, что работают три часа после полуночи, риск увеличивается на 12 процентов. 10-часовая ночная смена более трех ночей в неделю увеличивает этот показатель на 80 процентов.

При этом показатель приходит в норму только через два года после ухода с ночной смены. Исследователи объясняют эту связь нарушением циркадных ритмов и препятствованием секреции гормона мелатонина, который обладает противоопухолевым действием.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:06
Вред пчелам: ЕС запретил пестицид компании Bayer
14:54
"Молчание ягнят" превратится в сериал
14:33
Джонсон призвал заменить СВПД на "сделку Трампа"
13:35
Совокупный мировой долг достиг рекордной отметки
13:30
В Иране заявили об аресте причастных к крушению самолета МАУ
13:09
Укрепляются связи между "Хизбаллой" и ливанской армией
12:48
Украинские спасатели вернулись из Ирана
12:27
Хакеры РФ взломали газовой компании Burisma
12:06
ХАМАС пытается сломать политическую изоляцию
11:29
В Австралии взяли под контроль крупнейший из пожаров
11:08
Трамп: у Сулеймани ужасное прошлое
10:47
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
10:26
Лавров: НАТО разбомбило ливийскую государственность
10:05
США укрепляют военные базы в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus