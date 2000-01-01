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15.01 01:40   MIGnews.com

Мужчинам вредно спать в трусах

Директор американского Института мужского здоровья урологический группы в Джерси, доктор Брайан Стекснер посоветовал мужчинам не спать в боксерах или плавках. По словам врача, это может привести к проблемам с фертильностью, передает ТСН со ссылкой The Sun.

Отмечается, что сон в нижнем белье может повлиять на качество спермы, потому что мужские половые органы становятся слишком теплыми ночью.

"Половые органы нужно держать в нужной температуре, чтобы это оптимизировало производство спермы", - заметил врач.

Кроме того, есть риск возникновения инфекций, ведь при высокой температуре размножаются бактерии. В свою очередь, при растирании или раздражении кожи там может произойти заражение.

С другой стороны, сон голышом имеет целый ряд преимуществ. Например, это может поддерживать молодой вид вашей кожи, а также сближает с партнером.
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