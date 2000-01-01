Мужчинам вредно спать в трусах

Директор американского Института мужского здоровья урологический группы в Джерси, доктор Брайан Стекснер посоветовал мужчинам не спать в боксерах или плавках. По словам врача, это может привести к проблемам с фертильностью, передает ТСН со ссылкой The Sun.
Отмечается, что сон в нижнем белье может повлиять на качество спермы, потому что мужские половые органы становятся слишком теплыми ночью.
"Половые органы нужно держать в нужной температуре, чтобы это оптимизировало производство спермы", - заметил врач.
Кроме того, есть риск возникновения инфекций, ведь при высокой температуре размножаются бактерии. В свою очередь, при растирании или раздражении кожи там может произойти заражение.
С другой стороны, сон голышом имеет целый ряд преимуществ. Например, это может поддерживать молодой вид вашей кожи, а также сближает с партнером.