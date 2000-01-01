14.01 03:23 MIGnews.com

Названы условия для здорового сна после 50 лет

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Британские ученые назвали условия здорового сна для людей старше 50-ти лет, передает The Telegraph. По словам медиков, необходимо за три часа до сна воздерживаться от еды и не использовать гаджеты.Также специалисты отмечают, что лучше спать в носках, чтобы сохранять ноги в тепле. А кроме того, отправлять из спальни домашних животных в другое место, чтобы они не тревожили своих хозяев.Что касается освещения, то его специалисты советуют заменить на красноватое, вместо белого и синего. Также рекомендуется принимать перед сном теплую ванну.По части образа жизни медики отмечают, что здоровому сну способствуют нормальная масса тела, отказ от курения и физические нагрузки.