14.11 00:15 MIGnews.com
Юнкер перенес операцию
Во вторник, 14 ноября, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер успешно перенес сложную операцию.
Он попал под нож хирурга для лечения аневризмы, которая может привести к разрыву артерии и возникновению кровотечения, передает Bild.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, потому Юнкер сможет покинуть отделение интенсивной терапии.
Сколько времени продлится процесс восстановления, и когда президент ЕК вернется на работу, пока неизвестно. Его обязанности пока исполняет заместитель Франс Тиммерманс.
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