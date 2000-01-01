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Юнкер перенес операцию | Фото:14.11 00:15   MIGnews.com

Юнкер перенес операцию

Во вторник, 14 ноября, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер успешно перенес сложную операцию.

Он попал под нож хирурга для лечения аневризмы, которая может привести к разрыву артерии и возникновению кровотечения, передает Bild.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, потому Юнкер сможет покинуть отделение интенсивной терапии.

Сколько времени продлится процесс восстановления, и когда президент ЕК вернется на работу, пока неизвестно. Его обязанности пока исполняет заместитель Франс Тиммерманс.


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