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Японцы нашли способ предотвратить `мужской` рак | Фото:13.10 09:06   MIGnews.com

Японцы нашли способ предотвратить "мужской" рак

Ежедневное употребление грибов в пищу резко снижает риск заболеть раком простаты.

Это особенно актуально для мужчин от 50 лет и старше, к такому выводу пришли японские онкологи.

В эксперименте японских участвовали около сорока мужчин от 40 до 80 лет. В ходе исследования они заполнили анкеты, большинство вопросов в которых были посвящены их рациону. Ученые выяснили, есть ли у этих мужчин вредные привычки, проблемы со здоровьем, а также определили уровень их физической активности.

Проанализировав данные, исследователи пришли к выводу, что систематическое употребление грибов в пищу значительно снижает риск заболеть раком простаты. Также положительно сказывается на здоровье мужчин ежедневное употребление в пищу овощей и фруктов.

Грибы положительно воздействуют на организм человека и в других сферах. Например, они способствуют повышению иммунитета. Грибы содержат большое количество белка: в два раза больше, чем в яйцах и в три раза больше, чем в мясе. Наибольшее содержание белка зафиксировано в сушеных грибах. Фосфора в грибах почти столько же, как и в рыбе.

Грибы низкокалорийные, поэтому полезны тем, кто сидит на диете. Также грибы содержат в себе большое количество аминокислот и бета-глюканов. Последние играют большую роль в повышении иммунитета и предотвращении развития онкологии.


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