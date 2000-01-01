13.10 17:30 MIGnews.com

Медики назвали главные причины боли в шее

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Боль в шее, как правило, вызвана чрезмерной нагрузкой на мышцы, которые окружают эту часть позвоночника.С одной стороны, такая проблема не очень серьезно сказывается на здоровье, а с другой следует избегать ее возникновения, потому как со временем это может привести, например, к дегенерации позвоночника.Ослабление мышц – малоподвижный образ жизни, постоянные резкие движения и хронический стресс – основные причины деградации мышц шеи. Проблема обостряется, когда организму не хватает питательных веществ и отсутствует растяжка перед тренировками.Эмоциональные проблемы тоже относиться к причинам болей в шее и затылке. Тревога, беспокойство, стресс, депрессия – это состояния, которые создают большое давление на тело. К такому напряжению очень восприимчивы плечи, шея и спина.Неудобное положение и плохая в течение длительного периода времени может вызвать боль и привести к серьезным последствиям для костей и суставов. Когда человек сидит в одном и том же напряженном положении – мышцы затвердевают и становятся более подвержены травмам.Постоянное "зависание" в мобильнике также отправляет человека зону риска возникновения болей в спине и шее. Каждый раз, когда вы опускаете голову, чтобы заглянуть в телефон мышцы шеи сжимаются и это напряжение постоянно накапливается. Нужно держать телефон как можно ближе к уровню глаз, чтобы максимально избежать напряжения шеи.