Медленная ходьба сигнализирует об опасности для здоровья
Медленная ходьба может свидетельствовать о серьезных проблемах, а именно, о раннем старении мозга.
К такому выводу пришли американские специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине, передает JAMA.
В исследовании участвовали несколько сотен жителей Новой Зеландии, которым было 45 лет и выше. Как выяснилось, те, у кого в раннем возрасте наблюдались низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
Более того, магнитно-резонансная томография показала, что объем мозга у тех, кто медленнее ходит, меньше, плотность коры головного мозга - ниже. По словам ученых, это свидетельствует о раннем старении серого вещества.
Исследователи также попросили испытуемых оценить возраст участников теста по фотографии. Те, кто медленно ходил, выглядели старше тех, кто двигался быстрее.