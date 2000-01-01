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Медленная ходьба сигнализирует об опасности для здоровья | Фото:13.10 07:10   MIGnews.com

Медленная ходьба сигнализирует об опасности для здоровья

Медленная ходьба может свидетельствовать о серьезных проблемах, а именно, о раннем старении мозга.

К такому выводу пришли американские специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине, передает JAMA.

В исследовании участвовали несколько сотен жителей Новой Зеландии, которым было 45 лет и выше. Как выяснилось, те, у кого в раннем возрасте наблюдались низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Более того, магнитно-резонансная томография показала, что объем мозга у тех, кто медленнее ходит, меньше, плотность коры головного мозга - ниже. По словам ученых, это свидетельствует о раннем старении серого вещества.

Исследователи также попросили испытуемых оценить возраст участников теста по фотографии. Те, кто медленно ходил, выглядели старше тех, кто двигался быстрее.


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